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Житель Адыгеи отправится в тюрьму на девять лет за убийство
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Житель Адыгеи отправится в тюрьму на девять лет за убийство 

АиФ Адыгея 30 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Красногвардейский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя Валерия Евсеева.
«В суде установлено, что в декабре 2017 года житель Красногвардейского района у себя дома в ходе распития спиртных напитков поссорился со знакомой и ударил ее ножом. От полученных повреждений женщина погибла», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а также с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев после отбытия девяти лет лишения свободы.
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