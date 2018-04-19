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Один за всех: экс-следователя по особо важным делам, обвиняемого во взятке, отпустили домой
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Один за всех: экс-следователя по особо важным делам, обвиняемого во взятке, отпустили домой 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
19 апреля Центральный районный суд Челябинска отпустил под домашний арест бывшего старшего следователя СК по особо важным делам Александра Козлова, обвиняемого в приготовлении к получению взятки. Он провёл в СИЗО девять месяцев. Уголовное дело поступило в суд и в ближайшее время начнётся его рассмотрение по существу.
— Мера пресечения изменена, поскольку больше нет оснований для продления содержания под стражей — предварительное следствие завершено, повлиять на его ход обвиняемый уже не сможет, кроме того, он положительно характеризуется, — прокомментировала консультант суда Наталья Прохорова.
Присутствовавшая на заседании мама Александра Козлова, услышав, что сына отпустили домой, расплакалась навзрыд.
Сотрудники ФСБ задержали старшего следователя по особо важным делам 10 июля. До этого контрразведчики вышли на адвокатов Елену Пешкову и Аллу Брагину, которые должны были стать посредниками в передаче подношения, и они указали на Козлова. Экс-сотрудника СК обвиняют в приготовлении к получению взятки в несколько миллионов рублей за решение вопросов в пользу обвиняемых по так называемому делу «Ростелекома».
Дело в отношени бывшего замдиректора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Прокопенко возбудили в августе прошлого года. Вместе с ним арестовали и директора коммерческой организации, которому следствие вменило посредничество в преступлении. Расследованием нашумевшего дела занимался следователь Козлов. 11 апреля топ-менеджера телекоммуникационной компании приговорили к пяти годам колонии строгого режима.
За несколько месяцев до задержания Александра Козлова, ездившего на автомобиле Volkswagen Passat CC, лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Это грозило ему увольнением из системы Следственного комитета, но тогда сотрудник остался в штате. После возбуждения уголовного дела о взятке Козлова уволили из СК.
В декабре прошлого года областная прокуратура отказалась передавать уголовное дело Козлова в суд и потребовала привлечь к ответственности и адвокатов. В отношении Пешковой и Брагиной возбудили дело. Но они обжаловали это решение, и суд признал его незаконным. В итоге на скамье подсудимых только Александр Козлов.
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