Полицейские пресекли деятельность организованной группы, сбывавшей синтетические наркотики в Архангельской области

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, участники которой обвиняются в причастности к незаконному обороту наркотических средств синтетического происхождения.

По версии следствия, в состав группы входили пять человек в возрасте от 22 до 28 лет, в том числе две женщины. Сбыт запрещенных веществ они осуществляли посредством сети Интернет. Крупные партии запрещенного товара доставляли из Москвы Архангельск , расфасовывали и передавали следующему звену сбытчиков. Вознаграждение за противоправную деятельность перечислялось посредством электронных систем оплаты.

В ходе проведения специальной операции четыре фигуранта уголовного дела были задержаны одновременно в разных районах областного центра. Оперативники «взяли» двух сбытчиков с поличным после извлечения ими из так называемых «тайников» очередных партий наркотиков, расфасованных на разовые дозы и приготовленных для дальнейшего сбыта.

Московской области. Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить злоумышленника, осуществлявшего координацию деятельности группы. По версии следствия, «оператором» был заключенный, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Архангельской области. Также оперативники вышли на след организатора противоправной деятельности, который был задержан в городе Реутове

В настоящее время участникам группы предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере, за которое законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Обвинительное заключение утверждено прокурором Архангельской области. Материалы направлены в суд.