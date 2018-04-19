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Полицейские пресекли деятельность организованной группы, сбывавшей синтетические наркотики в Архангельской области
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Полицейские пресекли деятельность организованной группы, сбывавшей синтетические наркотики в Архангельской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 52 минуты назад
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, участники которой обвиняются в причастности к незаконному обороту наркотических средств синтетического происхождения.
По версии следствия, в состав группы входили пять человек в возрасте от 22 до 28 лет, в том числе две женщины. Сбыт запрещенных веществ они осуществляли посредством сети Интернет. Крупные партии запрещенного товара доставляли из Москвы в Архангельск, расфасовывали и передавали следующему звену сбытчиков. Вознаграждение за противоправную деятельность перечислялось посредством электронных систем оплаты.
В ходе проведения специальной операции четыре фигуранта уголовного дела были задержаны одновременно в разных районах областного центра. Оперативники «взяли» двух сбытчиков с поличным после извлечения ими из так называемых «тайников» очередных партий наркотиков, расфасованных на разовые дозы и приготовленных для дальнейшего сбыта.
Сотрудникам органов внутренних дел удалось установить злоумышленника, осуществлявшего координацию деятельности группы. По версии следствия, «оператором» был заключенный, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Архангельской области. Также оперативники вышли на след организатора противоправной деятельности, который был задержан в городе Реутове Московской области.
В настоящее время участникам группы предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере, за которое законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Обвинительное заключение утверждено прокурором Архангельской области. Материалы направлены в суд.
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