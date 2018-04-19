В нижегородской полиции произошли кадровые изменения 

Появилась информация, что начальник полиции ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор полиции Григорий Ткаченко подал рапорт министру внутренних дел о сложении полномочий.
— Временно исполнять обязанности начальника полиции области с 20 апреля будет его заместитель по охране общественного порядка, полковник полиции Владимир Генералов, — сообщает Telegram-канал «Опер пишет…».
Пока информацию официально в пресс-службе полиции не комментируют.
Ткаченко Григорий Григорьевич родился 17 мая 1962 года в Николаевском районе Одесской области. Окончил Московский юридический институт по специальности «юрист», сообщается на сайте 52.мвд.рф. Службу в органах внутренних дел начал в июне 1985 года после прохождения службы в Вооруженных силах. Работал на различных должностях в подразделениях криминальной милиции города Москвы и МВД России. В марте 2010 года назначен на должность начальника управления организации профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента государственной службы и кадров МВД России. в 2014 году Григорий Ткаченко назначен заместителем начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области — начальником полиции.