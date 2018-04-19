В Уфе слушание по делу об убийстве Веры Фойкиной отложили

Заседание по делу об убийстве жительницы Уфы Веры Фойкиной было отложено.

Дело рассматривается в Советском районном суде. Первое заседание прошло 9 апреля, на нем главный подозреваемый — одноклассник убитой Руслан Саяхов ходатайствовал о том, чтобы дело слушалось в закрытом режиме. О причинах переноса заседания ничего не известно.

— Следующее заседание назначено на 3 мая, оно также будет закрытым, — сообщили в Советском районном суде.

Убийство произошло в октябре 2012 года. По версии следствия, Руслан и Вера после домашней вечеринки остались наедине. В результате какой-то ссоры, мужчина нанес несколько ударов ножом по шее возлюбленной. Девушка скончалась, и душегуб вывез ее в лес и сжег. Позже он скрылся от следствия на ГОА.