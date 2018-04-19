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В Уфе слушание по делу об убийстве Веры Фойкиной отложили
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В Уфе слушание по делу об убийстве Веры Фойкиной отложили 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Заседание по делу об убийстве жительницы Уфы Веры Фойкиной было отложено.
Дело рассматривается в Советском районном суде. Первое заседание прошло 9 апреля, на нем главный подозреваемый — одноклассник убитой Руслан Саяхов ходатайствовал о том, чтобы дело слушалось в закрытом режиме. О причинах переноса заседания ничего не известно.
— Следующее заседание назначено на 3 мая, оно также будет закрытым, — сообщили в Советском районном суде.
Убийство произошло в октябре 2012 года. По версии следствия, Руслан и Вера после домашней вечеринки остались наедине. В результате какой-то ссоры, мужчина нанес несколько ударов ножом по шее возлюбленной. Девушка скончалась, и душегуб вывез ее в лес и сжег. Позже он скрылся от следствия на ГОА.
Спустя пять лет Саяхова задержали в Индии, где он преподавал йогу. Мужчину экстрадировали на родину, он не признает своей вины.
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