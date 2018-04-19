«Били и пытали током». Обвиняемых в издевательствах над нижегородцем экс-милиционеров не накажут

20 апреля 2018 года в Володарском районном суде Нижегородской области состоится предварительное слушание по делу об избиении и пытках током Сергея Ляпина в местном отделе милиции еще в 2008 году.

— Однако обвиняемые в совершении тяжкого преступления экс-милиционеры избегут наказания, поскольку 25 апреля истечет срок привлечения к уголовной ответственности по инкриминируемому им преступлению, — рассказали в Комитете против пыток Нижегородской области.

NN.RU следил за развитием этой истории. Как утверждает Сергей Ляпин, еще в 2008 году, ночью с 24 на 25 апреля он собирал металлолом около одного из гаражных массивов поселка Ильиногорское Нижегородской области. Там его задержали сотрудники володарского отдела вневедомственной охраны «по подозрению в совершении краж», и доставили в поселковый отдел милиции. Сергей рассказал юристам, что «в отделе его избили, а затем стали пытать током. Для большей эффективности поливали контакты и его руки водой. От чего он несколько раз терял сознание».

После этого Сергея приговорили к 5 суткам административного ареста «за оказание сопротивления сотрудникам милиции». Но 26 апреля состояние мужчины ухудшилось, и его прямо из камеры доставили сначала в травмпункт, а потом госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у пациента множественные травмы и повреждения: сотрясение головного мозга, ушиб области шеи, ушиб грудной клетки, термические ожоги обеих кистей. Серей два дня провел в больнице, а затем подал жалобу в следственные органы.

— В течение полутора лет как минимум десять раз следователи отказывали в возбуждении уголовного дела, девять подобных отказов были признаны незаконными, — продолжают в Комитете. — Исчерпав все средства защиты прав Сергея Ляпина на национальном уровне, правозащитники были вынуждены подать жалобу в Европейский суд по правам человека . 24 июля 2014 года страсбургские судьи в своем решении признали факт пыток Сергея, а также установили, что следственные органы не провели адекватного расследования по этому факту. Заявителю была присуждена компенсация в размере 45000 евро.

За время предварительного следствия уголовное дело четыре раза незаконно приостанавливалось, в связи с чем обвинительное заключение было направлено в прокуратуру Володарского района только в ноябре 2017 года, рассказывают юристы. Из прокуратуры обвинительное заключение несколько раз возвращалось в следственный отдел для устранения ошибок. В итоге предварительно слушание по этому уголовному делу в Володарском районном суде Нижегородской области было назначено только на 20 апреля 2018 года.