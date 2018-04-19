«Били и пытали током». Обвиняемых в издевательствах над нижегородцем экс-милиционеров не накажут 

20 апреля 2018 года в Володарском районном суде Нижегородской области состоится предварительное слушание по делу об избиении и пытках током Сергея Ляпина в местном отделе милиции еще в 2008 году.
— Однако обвиняемые в совершении тяжкого преступления экс-милиционеры избегут наказания, поскольку 25 апреля истечет срок привлечения к уголовной ответственности по инкриминируемому им преступлению, — рассказали в Комитете против пыток Нижегородской области.
NN.RU следил за развитием этой истории. Как утверждает Сергей Ляпин, еще в 2008 году, ночью с 24 на 25 апреля он собирал металлолом около одного из гаражных массивов поселка Ильиногорское Нижегородской области. Там его задержали сотрудники володарского отдела вневедомственной охраны «по подозрению в совершении краж», и доставили в поселковый отдел милиции. Сергей рассказал юристам, что «в отделе его избили, а затем стали пытать током. Для большей эффективности поливали контакты и его руки водой. От чего он несколько раз терял сознание».
После этого Сергея приговорили к 5 суткам административного ареста «за оказание сопротивления сотрудникам милиции». Но 26 апреля состояние мужчины ухудшилось, и его прямо из камеры доставили сначала в травмпункт, а потом госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у пациента множественные травмы и повреждения: сотрясение головного мозга, ушиб области шеи, ушиб грудной клетки, термические ожоги обеих кистей. Серей два дня провел в больнице, а затем подал жалобу в следственные органы.
— В течение полутора лет как минимум десять раз следователи отказывали в возбуждении уголовного дела, девять подобных отказов были признаны незаконными, — продолжают в Комитете. — Исчерпав все средства защиты прав Сергея Ляпина на национальном уровне, правозащитники были вынуждены подать жалобу в Европейский суд по правам человека. 24 июля 2014 года страсбургские судьи в своем решении признали факт пыток Сергея, а также установили, что следственные органы не провели адекватного расследования по этому факту. Заявителю была присуждена компенсация в размере 45000 евро.
20 января 2016 года Президиум Верховного суда Российской Федерации возобновил производство по жалобе Сергея из-за решения Европейского суда. 16 марта 2016 года следователь следственного отдела по городу Дзержинску СУ СК РФ по Нижегородской области Роман Шамшутдинов возбудил уголовное дело по факту пыток Сергея Ляпина.
За время предварительного следствия уголовное дело четыре раза незаконно приостанавливалось, в связи с чем обвинительное заключение было направлено в прокуратуру Володарского района только в ноябре 2017 года, рассказывают юристы. Из прокуратуры обвинительное заключение несколько раз возвращалось в следственный отдел для устранения ошибок. В итоге предварительно слушание по этому уголовному делу в Володарском районном суде Нижегородской области было назначено только на 20 апреля 2018 года.
— Несмотря на то, что дело все-таки дошло до суда, фактической возможности наказания обвиняемых уже нет, так как срок привлечения их к уголовной ответственности истекает 25 апреля, — говорит юрист Комитета против пыток Юлия Осипова, представляющая интересы потерпевшего Сергея Ляпина. — «Благодарить» за это мы можем исключительно следователей, которые за десять лет не смогли провести эффективного расследования пыток. В настоящее время мы готовим вторую жалобу в интересах Ляпина, которую направим в Европейский суд по правам человека.