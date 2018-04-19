Следствие не раскрывает детали дела против директора алтайского детдома

Следователи не раскрывают подробности уголовного дела в отношении директора центра помощи детям Топчихинского района. Подозреваемую обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, а также в присвоении и растрате.

«Проблема в том, что директор обвиняется, в том числе, в совершении корыстных преступлений, поэтому рассматривается большой объем бухгалтерской документации, проводится трудоемкая бухгалтерская экспертиза», — сообщил во время брифинга 19 апреля Артем Россоха, руководитель отдела процессуального контроля СУ СКР по Алтайскому краю