Следствие не раскрывает детали дела против директора алтайского детдома 

Следователи не раскрывают подробности уголовного дела в отношении директора центра помощи детям Топчихинского района. Подозреваемую обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, а также в присвоении и растрате.
«Проблема в том, что директор обвиняется, в том числе, в совершении корыстных преступлений, поэтому рассматривается большой объем бухгалтерской документации, проводится трудоемкая бухгалтерская экспертиза», — сообщил во время брифинга 19 апреля Артем Россоха, руководитель отдела процессуального контроля СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, в 2016 году подозреваемая присвоила деньги, выделенные на ремонт центра. Кроме того, она получала зарплату несуществующего работника. Также сообщалось, что в учреждении практиковали «карательную психиатрию» в отношении детей. По последнему факту также было возбуждено уголовное дело, хотя ранее заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура сообщала, что более 80% воспитанников центра имеют психические расстройства и проходят плановое лечение.