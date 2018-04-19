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В Ставрополе предотвратили теракт в школе
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В Ставрополе предотвратили теракт в школе 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Силовики в Ставрополе пресекли попытку террористического акта, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда города.
«Сотрудниками правоохранительных органов пресечена попытка совершения террористического акта… В отношении гражданина Панченко М. Е., подозреваемого по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 14 июня», — передает ТАСС сообщение суда.
По данным источника в правоохранительных органах, Максим Панченко намеревался устроить взрыв и поджог в местной школе и детском саду. Кроме того, не исключается его причастность к радикальной исламистской организации, запрещенной на территории России. Уголовный кодекс России за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Напомним, в начале апреля директор ФСБ Александр Бортников в ходе Московской международной конференции по безопасности сообщил, 25 терактов было предотвращено в России в 2017 году, четыре террористам все-таки удалось осуществить.
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