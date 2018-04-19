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Активиста заперли в борделе во время облавы
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Активиста заперли в борделе во время облавы 

Рамблер 30 минут назад
Рейд по пресечению деятельности одного из московских публичных домов завершился неожиданно. Активиста, который проводил так называемую «контрольную закупку», заперли в комнате заведения. Сотрудники полиции, прибывшие к борделю, не могли попасть внутрь в течение получаса. Всё это время активисту, находившемуся в пристанище разврата, угрожал внушительного вида мужчина, который, по всей видимости, работал там охранником. Дверь в бордель открыли только после того, как полицейские пообещали её взломать, а охранника арестовать. Когда стражи порядка всё-таки попали в заведение, там обнаружилось несколько девушек и мужчин, предположительно, клиентов.
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