Активиста заперли в борделе во время облавы

Рейд по пресечению деятельности одного из московских публичных домов завершился неожиданно. Активиста, который проводил так называемую «контрольную закупку», заперли в комнате заведения. Сотрудники полиции, прибывшие к борделю, не могли попасть внутрь в течение получаса. Всё это время активисту, находившемуся в пристанище разврата, угрожал внушительного вида мужчина, который, по всей видимости, работал там охранником. Дверь в бордель открыли только после того, как полицейские пообещали её взломать, а охранника арестовать. Когда стражи порядка всё-таки попали в заведение, там обнаружилось несколько девушек и мужчин, предположительно, клиентов.