Прокуратура Дагестана требует уволить судимых за мошенничество директоров школ

МАХАЧКАЛА , 19 апреля. / ТАСС /. Прокуратура Агульского района Дагестана требует расторжения трудовых договоров с директорами четырех образовательных учреждений, которые имеют судимости за тяжкие преступления. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Установлено, что директора муниципальных казенных образовательных учреждений «Хутхульская средняя общеобразовательная школа», «Дулдугская СОШ», «Гоинская СОШ» и «Детско-юношеская спортивная школа №1» имеют непогашенные судимости за совершение тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения")", — сказал представитель пресс-службы.

Согласно ст. 331 Трудового кодекса РФ к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

"В связи с этим по результатам проверки в адрес главы Агульского района внесены представления об устранении выявленных нарушений закона с требованием расторгнуть трудовые договоры с директорами указанных образовательных учреждений", — добавили в прокуратуре региона.