Ещё
Прокуратура Дагестана требует уволить судимых за мошенничество директоров школ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ и США могут прервать авиасообщение
РФ и США могут прервать авиасообщение

Прокуратура Дагестана требует уволить судимых за мошенничество директоров школ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
МАХАЧКАЛА, 19 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Агульского района Дагестана требует расторжения трудовых договоров с директорами четырех образовательных учреждений, которые имеют судимости за тяжкие преступления. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"Установлено, что директора муниципальных казенных образовательных учреждений «Хутхульская средняя общеобразовательная школа», «Дулдугская СОШ», «Гоинская СОШ» и «Детско-юношеская спортивная школа №1» имеют непогашенные судимости за совершение тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения")", — сказал представитель пресс-службы.
Согласно ст. 331 Трудового кодекса РФ к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
"В связи с этим по результатам проверки в адрес главы Агульского района внесены представления об устранении выявленных нарушений закона с требованием расторгнуть трудовые договоры с директорами указанных образовательных учреждений", — добавили в прокуратуре региона.
ТАСС: последние новости
Экс-глава администрации Нижнего Новгорода и его зам подозреваются в получении взятки Правоохранительные органы пресекли попытку совершения теракта в Ставрополе Череп человека найден в колодце в парке "Покровское- Стрешнево" в Москве
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии122
Ракеты Трампа в Москве, протест Японии РФ и другие события дня12
Израиль планирует уничтожить российские С-300942
Болгария: спасибо России, но…429
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег87
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение