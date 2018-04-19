Экс-вице-спикер Госсовета Коми заподозрен в мошенничестве 

Бывший вице-спикер Госсовета Коми, экс-лидер регионального отделения «Единой России» Игорь Леонов задержан в Москве по подозрению в крупном мошенничестве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Вынужденная пересадка
«Игорь Леонов задержан сегодня в одном из московских аэропортов. У него на работе и дома прошли обыски. Леонов подозревается в крупном мошенничестве», — сказал источник. По его словам, вечером 18 апреля задержанного доставили самолетом в Сыктывкар, следственные действия продолжаются на территории республики.
Источник сообщил, что 18 апреля задержали исполняющего обязанности главы Сосногорского района, секретаря местного отделения «Единой России», гендиректора сосногорского ОАО «Спецавтодор» Александра Сибецкого, который также подозревается в крупном мошенничестве, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
В конце марта этого года в Сосногорске задержали и впоследствии арестовали руководителя администрации района Виктора Шомесова по подозрению в мошенничестве с муниципальной квартирой. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.