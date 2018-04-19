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Экс-вице-спикер Госсовета Коми заподозрен в мошенничестве
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Экс-вице-спикер Госсовета Коми заподозрен в мошенничестве 

pasmi.ru 31 минуту назад
Бывший вице-спикер Госсовета Коми, экс-лидер регионального отделения «Единой России» Игорь Леонов задержан в Москве по подозрению в крупном мошенничестве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Вынужденная пересадка
«Игорь Леонов задержан сегодня в одном из московских аэропортов. У него на работе и дома прошли обыски. Леонов подозревается в крупном мошенничестве», — сказал источник. По его словам, вечером 18 апреля задержанного доставили самолетом в Сыктывкар, следственные действия продолжаются на территории республики.
Ранее Леонов в разное время также был руководителем администраций Сосногорского района Коми и Ухты.
Источник сообщил, что 18 апреля задержали исполняющего обязанности главы Сосногорского района, секретаря местного отделения «Единой России», гендиректора сосногорского ОАО «Спецавтодор» Александра Сибецкого, который также подозревается в крупном мошенничестве, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
В конце марта этого года в Сосногорске задержали и впоследствии арестовали руководителя администрации района Виктора Шомесова по подозрению в мошенничестве с муниципальной квартирой. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
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