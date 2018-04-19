Более 1,5 кг мефедрона изъяли у жителя Подмосковья, рассылавшего наркотики по почте 

Партию синтетического наркотика изъяли у мужчины в Одинцовском районе, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Одинцовское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов на Можайском шоссе задержан 31-летний житель Рузы, подозреваемый в сбыте наркотических средств», — сказала собеседница агентства.
При досмотре подозреваемого и его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли свертки с мефедроном общей массой более 1,5 кг, электронные весы, вакуумный упаковщик, бумажный конверт и почтовые марки. По словам Т. Петровой, задержанный фасовал наркотик в конверты и отправлял почтой.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Фигурант содержится под стражей.