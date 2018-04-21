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Более 1 кг мефедрона изъяли полицейские у приезжего на западе Москвы
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Более 1 кг мефедрона изъяли полицейские у приезжего на западе Москвы 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Свыше 1 кг синтетического наркотика — мефедрона — было изъято у 29-летнего приезжего мужчины сотрудниками полиции в Можайском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
«Оперативники ОМВД России по Можайскому району Москвы задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в незаконном хранении мефедрона. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством — мефедроном, общей массой около 2 гр. В ходе дальнейшей работы при обыске в квартире по месту жительства задержанного оперативниками были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое также является наркотическим средством — мефедроном, общей массой более 1 кг», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что было установлено, что мефедрон предназначался для дальнейшего сбыта. Как предполагает следствие, злоумышленник осуществлял закладки в тайники пакетов с наркотическими веществами, таким образом, распространяя наркотические вещества по всему округу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый арестован.
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