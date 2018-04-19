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В США трое мужчин хотели взорвать дом с иммигрантами
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В США трое мужчин хотели взорвать дом с иммигрантами 

Российская Газета 33 минуты назад
В американском штате Канзас трое злоумышленников хотели взорвать многоквартирный дом, в котором жили около 120 человек, в том числе иммигранты из Сомали. В здании также находится мечеть.
Как пишет ТАСС, Кертис Аллен, Гэвин Райт и Патрик Стейн были членами группировки правого толка под названием «Крестоносцы». Они планировали устроить теракт в городе Гарден-Сити 9 ноября 2016 года.
Мужчины называли иммигрантов «тараканами» и обсуждали различные варианты нападения на них, в том числе взрыв. Теперь задержанным грозит пожизненное тюремное заключение. Приговор вынесут в конце июня.
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