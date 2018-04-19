В США трое мужчин хотели взорвать дом с иммигрантами

В американском штате Канзас трое злоумышленников хотели взорвать многоквартирный дом, в котором жили около 120 человек, в том числе иммигранты из Сомали . В здании также находится мечеть.

Как пишет ТАСС Кертис Аллен , Гэвин Райт и Патрик Стейн были членами группировки правого толка под названием «Крестоносцы». Они планировали устроить теракт в городе Гарден-Сити 9 ноября 2016 года.

Мужчины называли иммигрантов «тараканами» и обсуждали различные варианты нападения на них, в том числе взрыв. Теперь задержанным грозит пожизненное тюремное заключение. Приговор вынесут в конце июня.