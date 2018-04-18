В Волгоградской области организаторы «финансовой прачечной» получили от четырех до семи лет колонии

Волгоградской области организаторы «финансовой прачечной», обналичившие 600 млн рублей, приговорены к лишению свободы. Об этом сообщили накануне в Генпрокуратуре РФ.

Приговором Волжского городского суда местные жители Михаил Плужников Андрей Степаненко и Иван Мокшин признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (пункт «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ), а также в незаконном образовании юридического лица (пункт «б» части 2 статьи 173.1).

В ходе судебного заседания было установлено, что в период с марта 2009 года по декабрь 2015 года Плужников, Степаненко и Мокшин в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. Основным направлением деятельности организованной группы являлось извлечение незаконного дохода через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств.

С этой целью сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.

Таким способом через семь подставных фирм злоумышленники обналичили порядка 600 млн рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5,9 млн Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые не признали.

Суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей, Степаненко — к пяти годам со штрафом в 500 тыс. рублей, Мошкина — к четырем годам лишения свободы со штрафом в 400 тыс. рублей. Отбывать наказание сообщникам предстоит в исправительной колонии общего режима

Приговор в законную силу пока не вступил.