Мошенника из Тобольска осудили за хищение 23 млн рублей

Суд Тобольска возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя совета городской общественной организации участников боевых действий и вооруженных конфликтов «Братство».

Бывший председатель Дмитрий Шевцов виновен по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

ОАЭ. Дмитрий Шевцов с мая 2014 по июль 2015 похитил около 23 000 000 рублей у жителей разных регионов под предлогом поставки автомобилей из Кореи

На нескольких интернет-сайтах, а также на сайте своей организации, он опубликовал информацию, что «Братство» является официальным дилером корейского предприятия и поставляет автомобили из-за границы. Кроме того, для привлечения клиентов он указывал скидку в размере 5% для определенных граждан (многодетные семьи, военнослужащие, и тд). Так, мошенник заключал договоры с покупателями, а полученные деньги за «покупку» похищал.

Виновнику грозит 5 лет лишения свободы.