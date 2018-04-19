Ещё
Мошенника из Тобольска осудили за хищение 23 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенника из Тобольска осудили за хищение 23 млн рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Суд Тобольска возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя совета городской общественной организации участников боевых действий и вооруженных конфликтов «Братство».
Бывший председатель Дмитрий Шевцов виновен по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Дмитрий Шевцов с мая 2014 по июль 2015 похитил около 23 000 000 рублей у жителей разных регионов под предлогом поставки автомобилей из Кореи и ОАЭ.
На нескольких интернет-сайтах, а также на сайте своей организации, он опубликовал информацию, что «Братство» является официальным дилером корейского предприятия и поставляет автомобили из-за границы. Кроме того, для привлечения клиентов он указывал скидку в размере 5% для определенных граждан (многодетные семьи, военнослужащие, и тд). Так, мошенник заключал договоры с покупателями, а полученные деньги за «покупку» похищал.
Виновнику грозит 5 лет лишения свободы.
Уральский меридиан: последние новости
Салехардец получил тюремный срок за долги по алиментам Тюменец убил своего дядю инвалида из-за квартиры В Нижневартовске посадили украинца за торговлю наркотиками
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300277
Российским морякам удалось сбежать с Украины101
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца195
Болгария: спасибо России, но…200
Первый легальный бордель открывается в России262
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение