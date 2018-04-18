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Минкультуры попросило суд продлить домашний арест Серебренникову
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Минкультуры попросило суд продлить домашний арест Серебренникову 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: МИНКУЛЬТУРЫ РФ ОБРАТИЛОСЬ К СУДУ В ПОДДЕРЖКУ СК С ПРОСЬБОЙ ПРОДЛИТЬ ДОМАШНИЙ АРЕСТ РЕЖИССЕРУ СЕРЕБРЕННИКОВУ — МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА
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