СК: экс-глава Нижнего и его зам получили огромную взятку за участок под крематорий

Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов подозреваются в получении взятки за выделение земельного участка под строительство крематория.

По данным следствия, чиновники в 2012-2013 годах получили от бизнесмена 17 миллионов рублей. Деньги передавались им за выделение участка для крематория и «общее покровительство». Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, в отношении Кондрашова и его зама Привалова возбуждено уголовное дело.

В настоящее время Кондрашов объявлен в розыск. Привалов и посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин — задержаны, им предъявлено обвинение.

В 2015 году в отношении Кондрашова было возбуждено еще одного уголовное дело. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями: администрация города продала акции муниципальной компании «ТЭК-НН» по заниженной цене — за 52 миллиона рублей при балансовой стоимости ее активов более чем на 314 миллионов рублей.