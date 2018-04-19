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СК: экс-глава Нижнего и его зам получили огромную взятку за участок под крематорий
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СК: экс-глава Нижнего и его зам получили огромную взятку за участок под крематорий 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов подозреваются в получении взятки за выделение земельного участка под строительство крематория.
По данным следствия, чиновники в 2012-2013 годах получили от бизнесмена 17 миллионов рублей. Деньги передавались им за выделение участка для крематория и «общее покровительство». Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, в отношении Кондрашова и его зама Привалова возбуждено уголовное дело.
В настоящее время Кондрашов объявлен в розыск. Привалов и посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин — задержаны, им предъявлено обвинение.
В 2015 году в отношении Кондрашова было возбуждено еще одного уголовное дело. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями: администрация города продала акции муниципальной компании «ТЭК-НН» по заниженной цене — за 52 миллиона рублей при балансовой стоимости ее активов более чем на 314 миллионов рублей.
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