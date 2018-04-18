Инциденты с применением холодного оружия в школах РФ с 2017 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ: 18 апреля 2018 года в общеобразовательной школе №1 г. Стерлитамака Башкирия ) 17-летний ученик коррекционного класса ранил канцелярским ножом одноклассницу и учителя информатики, после чего попытался устроить поджог. Одна из школьниц, спасаясь от нападения, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы трое пострадавших, а также сам нападавший. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту ЧП: нападавший обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, должностные лица — в халатности.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию инцидентов с применением холодного оружия в российских школах. С начала 2017 года сообщалось о девяти таких случаях (без учета ЧП 18 апреля 2018 года).

25 октября 2017 года в туалете школы №85 Дзержинского района Волгограда было обнаружено тело 14-летнего ученика с ножевым ранением в области сердца. Нож со следами крови был найден на улице около здания школы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». 26 октября по подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний одноклассник погибшего, который написал явку с повинной. Представитель регионального управления СК Наталия Куницкая рассказала журналистам, что, со слов подозреваемого, на перемене в коридоре школы он демонстрировал приятелям свой нож. В тот момент, когда опасный предмет находился в руках у потерпевшего, владелец ножа нечаянно толкнул его, в результате чего мальчик получил смертельное ранение в сердце. Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу. 30 октября 2017 года в СК РФ рассказали представителям СМИ, что признавшийся в убийстве школьник отпущен домой. Меру пресечения ему не избрали из-за возраста, положительной характеристики и обстоятельств преступления.

17 ноября 2017 года на уроке географии в одной из школ Приокского района Нижнего Новгорода ученик поставил на стул одноклассника перочинный нож, направив острие вверх. Сев на него, 14-летний школьник получил ранение бедра, и с сильным кровотечением был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. По факту ЧП правоохранительные органы инициировали проверку, о результатах которой не сообщалось.

28 ноября 2017 года в средней школе №1 города Высоковска (Клинский район Московской обл. ) подросток в ходе ссоры со сверстником достал принесенный с собой нож и ранил им одноклассника в область шеи. На следующий день следователи задержали подозреваемого, в его отношении было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

18 декабря 2017 года на спортивной площадке одной из школ в микрорайоне Юбилейный Иркутска между несовершеннолетними произошла ссора, в ходе которой один из них ударил оппонента ножом. Пострадавший, 15-летний подросток, воспитанник социально-реабилитационного центра, от полученного ранения скончался. 19 декабря по подозрению в убийстве был задержан 16-летний юноша, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. И подозреваемый, и жертва состояли на учете правоохранительных органов.

15 января 2018 года в школе №127 Мотовилихинского района Перми учащийся 10-го класса и его несовершеннолетний знакомый (бывший ученик этой же школы) вошли в одно из помещений, где проходил урок для учащихся 4-го класса, и умышленно нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице.

Нападавшие также ранили друг друга и были госпитализированы. 17 января 2018 года следствие предъявило им обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). В настоящее время нападавшие проходят судебно— психиатрическую экспертизу в Москве

В результате инцидента педагог и шесть детей получили ранения. Нападавший задержан и госпитализирован, так как предпринял попытку самоубийства. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» УК РФ . Следствие по делу о нападении продолжается.

1 февраля 2018 года в школе №48 в Ленинском районе г. Кемерово ученик 9-го класса на перемене демонстрировал одноклассникам принесенный им из дома перочинный нож и случайно зацепил лезвием стоявшую рядом ученицу 7-го класса. Девочку госпитализировали, ее здоровью ничего не угрожало. После инцидента директор школы был отстранен от работы по требованию губернатора Кемеровской обл. Амана Тулеева . В городской администрации также сообщили, что от работы был отстранен заместитель директора учебного заведения по ОБЖ «в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей», а главе управления образования Кемерово объявили выговор.