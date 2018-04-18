Инциденты с применением холодного оружия в школах РФ с 2017 года. Досье 

ТАСС-ДОСЬЕ: 18 апреля 2018 года в общеобразовательной школе №1 г. Стерлитамака (Башкирия) 17-летний ученик коррекционного класса ранил канцелярским ножом одноклассницу и учителя информатики, после чего попытался устроить поджог. Одна из школьниц, спасаясь от нападения, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы трое пострадавших, а также сам нападавший. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту ЧП: нападавший обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, должностные лица — в халатности.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию инцидентов с применением холодного оружия в российских школах. С начала 2017 года сообщалось о девяти таких случаях (без учета ЧП 18 апреля 2018 года).
25 октября 2017 года в туалете школы №85 Дзержинского района Волгограда было обнаружено тело 14-летнего ученика с ножевым ранением в области сердца. Нож со следами крови был найден на улице около здания школы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». 26 октября по подозрению в совершении преступления был задержан 15-летний одноклассник погибшего, который написал явку с повинной. Представитель регионального управления СК Наталия Куницкая рассказала журналистам, что, со слов подозреваемого, на перемене в коридоре школы он демонстрировал приятелям свой нож. В тот момент, когда опасный предмет находился в руках у потерпевшего, владелец ножа нечаянно толкнул его, в результате чего мальчик получил смертельное ранение в сердце. Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу. 30 октября 2017 года в СК РФ рассказали представителям СМИ, что признавшийся в убийстве школьник отпущен домой. Меру пресечения ему не избрали из-за возраста, положительной характеристики и обстоятельств преступления.
17 ноября 2017 года на уроке географии в одной из школ Приокского района Нижнего Новгорода ученик поставил на стул одноклассника перочинный нож, направив острие вверх. Сев на него, 14-летний школьник получил ранение бедра, и с сильным кровотечением был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. По факту ЧП правоохранительные органы инициировали проверку, о результатах которой не сообщалось.
28 ноября 2017 года в средней школе №1 города Высоковска (Клинский район Московской обл. ) подросток в ходе ссоры со сверстником достал принесенный с собой нож и ранил им одноклассника в область шеи. На следующий день следователи задержали подозреваемого, в его отношении было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").
18 декабря 2017 года на спортивной площадке одной из школ в микрорайоне Юбилейный Иркутска между несовершеннолетними произошла ссора, в ходе которой один из них ударил оппонента ножом. Пострадавший, 15-летний подросток, воспитанник социально-реабилитационного центра, от полученного ранения скончался. 19 декабря по подозрению в убийстве был задержан 16-летний юноша, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. И подозреваемый, и жертва состояли на учете правоохранительных органов.
15 января 2018 года в школе №127 Мотовилихинского района Перми учащийся 10-го класса и его несовершеннолетний знакомый (бывший ученик этой же школы) вошли в одно из помещений, где проходил урок для учащихся 4-го класса, и умышленно нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице.
Нападавшие также ранили друг друга и были госпитализированы. 17 января 2018 года следствие предъявило им обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). В настоящее время нападавшие проходят судебно— психиатрическую экспертизу в Москве.
17 января 2018 года в школе в дер. Смольное (Сосновский район Челябинской обл. ) в ходе драки на перемене 17-летний учащийся 9-го класса ранил ножом 16-летнего одноклассника. Пострадавший был госпитализирован, угрозы для жизни не было. В областной прокуратуре сообщили ТАСС, что оба подростка имеют задержку развития. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской обл. Ирина Буторина охарактеризовала семьи обоих детей как благополучные.
19 января 2018 года в школе №5 в пос. Сосновый Бор (близ Улан-Удэ, Республика Бурятия) подросток напал с топором на учеников и учительницу, а также попытался поджечь здание.
В результате инцидента педагог и шесть детей получили ранения. Нападавший задержан и госпитализирован, так как предпринял попытку самоубийства. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» УК РФ. Следствие по делу о нападении продолжается.
1 февраля 2018 года в школе №48 в Ленинском районе г. Кемерово ученик 9-го класса на перемене демонстрировал одноклассникам принесенный им из дома перочинный нож и случайно зацепил лезвием стоявшую рядом ученицу 7-го класса. Девочку госпитализировали, ее здоровью ничего не угрожало. После инцидента директор школы был отстранен от работы по требованию губернатора Кемеровской обл. Амана Тулеева. В городской администрации также сообщили, что от работы был отстранен заместитель директора учебного заведения по ОБЖ «в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей», а главе управления образования Кемерово объявили выговор.
2 февраля 2018 года в школе №1 г. Спас-Деменска (Калужская обл. ) ученик 7-го класса нанес небольшим кухонным ножом резаные раны своему однокласснику. Инцидент произошел перед началом первого урока, когда учитель вышла за классным журналом. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать. Зачинщик покинул класс через окно, получил травму при падении с высоты третьего этажа и был госпитализирован. Ребенок с резаными ранами после оказания медицинской помощи был отпущен домой. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство.