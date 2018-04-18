Васильева попросила СМИ не нагнетать ситуацию вокруг ЧП в башкирской школе

"Я хотела бы попросить вас, всех тех, кто здесь присутствует, как можно меньше нагнетать эту ситуацию. Произошла трагедия, трагедия очень большая, трагедия, которая требует большого разбирательства", — сказала Васильева на Московском международном салоне образования.

Она подчеркнула, что межведомственная рабочая группа с представителями Минобрнауки еженедельно посещает регионы с проверками для выявления подобных ситуаций.

По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. Школьник сам себе нанес ножевое ранение. Представитель комиссии по делам несовершеннолетних города Стерлитамак ранее сообщил РИА Новости, что подросток не состоял на учете в правоохранительных органах