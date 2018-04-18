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Васильева попросила СМИ не нагнетать ситуацию вокруг ЧП в башкирской школе
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Васильева попросила СМИ не нагнетать ситуацию вокруг ЧП в башкирской школе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева попросила СМИ не нагнетать ситуацию с нападением ученика в башкирской школе.
"Я хотела бы попросить вас, всех тех, кто здесь присутствует, как можно меньше нагнетать эту ситуацию. Произошла трагедия, трагедия очень большая, трагедия, которая требует большого разбирательства", — сказала Васильева на Московском международном салоне образования.
Она подчеркнула, что межведомственная рабочая группа с представителями Минобрнауки еженедельно посещает регионы с проверками для выявления подобных ситуаций.
По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. Школьник сам себе нанес ножевое ранение. Представитель комиссии по делам несовершеннолетних города Стерлитамак ранее сообщил РИА Новости, что подросток не состоял на учете в правоохранительных органах.
Следственный комитет РФ возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
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