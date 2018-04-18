Семейная пара кемеровчан поблагодарила полицейских, которые отыскали их без вести пропавшую внучку

15-летняя внучка авторов письма после конфликта ушла из дома и не вернулась. Об этом горожане сообщили в полицию. В Кемерове были организованы поисковые мероприятия. Вскоре инспекторы по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска получили информацию о том, что школьница уехала из областного центра. В ходе работы сотрудники полиции установили, что она может находиться в городе Березовском у знакомых. Именно там она была обнаружена стражами порядка.