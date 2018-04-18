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Семейная пара кемеровчан поблагодарила полицейских, которые отыскали их без вести пропавшую внучку
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Семейная пара кемеровчан поблагодарила полицейских, которые отыскали их без вести пропавшую внучку 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На имя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области поступило письмо от супружеской пары. Жители областного центра поблагодарили за грамотную работу сотрудников отдела полиции «ФПК» УМВД России по г. Кемерово.
15-летняя внучка авторов письма после конфликта ушла из дома и не вернулась. Об этом горожане сообщили в полицию. В Кемерове были организованы поисковые мероприятия. Вскоре инспекторы по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска получили информацию о том, что школьница уехала из областного центра. В ходе работы сотрудники полиции установили, что она может находиться в городе Березовском у знакомых. Именно там она была обнаружена стражами порядка.
Полицейские доставили несовершеннолетнюю в Кемерово и передали законным представителям. Супружеская пара поблагодарила начальника подразделения ПДН отдела полиции «ФПК» УМВД России по г. Кемерово подполковника полиции Наталью Мазурок, а также инспекторов ПДН — майоров полиции Татьяну Титову и Надежду Костину, участкового уполномоченного майора полиции Александра Панчука и сотрудника уголовного розыска майора полиции Билимжана Кусайынова.
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