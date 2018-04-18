В Кыргызстане в 2017 году возбуждено более 1 тыс. уголовных дел коррупционного характера — премьер-министр

По его словам, в 2017 году в целях реформирования системы правоохранительных органов и обеспечения охраны общественного порядка правительством, в структуре Министерства внутренних дел были созданы шесть самостоятельных служб, способствующих повышению эффективности системы правоохранительных органов.

"В целях снижения уровня коррупции в 2017 году правоохранительными органами возбуждено 1037 уголовных дел коррупционного характера, сумма выявленного ущерба по которым составила 670 млн сомов, возмещено 18,4 млн сомов /около 270 тыс. долларов США/. Направлено в суд 82 уголовных дела", — отметил он.

Глава правительства также сообщил, что в 2017 году по выявленным фактам правонарушений в доход государственного бюджета было возмещено 8,4 млрд сомов /порядка 123 млн долларов США/, что почти в три раза больше, чем в 2016 году. —0—