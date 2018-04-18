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В Кыргызстане в 2017 году возбуждено более 1 тыс. уголовных дел коррупционного характера — премьер-министр
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В Кыргызстане в 2017 году возбуждено более 1 тыс. уголовных дел коррупционного характера — премьер-министр 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Бишкек, 18 апреля /Синьхуа/ — В Кыргызстане в 2017 году правоохранительными органами было возбуждено 1037 уголовных дел коррупционного характера. Об этом, по сообщению пресс-службы правительства, заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.
По его словам, в 2017 году в целях реформирования системы правоохранительных органов и обеспечения охраны общественного порядка правительством, в структуре Министерства внутренних дел были созданы шесть самостоятельных служб, способствующих повышению эффективности системы правоохранительных органов.
"В целях снижения уровня коррупции в 2017 году правоохранительными органами возбуждено 1037 уголовных дел коррупционного характера, сумма выявленного ущерба по которым составила 670 млн сомов, возмещено 18,4 млн сомов /около 270 тыс. долларов США/. Направлено в суд 82 уголовных дела", — отметил он.
Глава правительства также сообщил, что в 2017 году по выявленным фактам правонарушений в доход государственного бюджета было возмещено 8,4 млрд сомов /порядка 123 млн долларов США/, что почти в три раза больше, чем в 2016 году. —0—
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