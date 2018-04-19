Два уголовных дела завели на чиновников на Колыме после обращения главы Счетной палаты РФ 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Два уголовных дела по статье «Халатность» возбудили в отношении двух чиновников на Колыме по результатам доследственных проверок, проведенных после обращения главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного СК.
"Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Магаданской области проводятся доследственные процессуальные проверки по фактам выявленных Счетной палатой РФ нарушений законодательства.
По результатам доследственных проверок по двум сообщениям в отношении должностных лиц мэрии города Сусумана и администрации Сусуманского городского округа возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", — говорится в сообщении.
Счетная палата РФ выявила нарушения при использовании госсредств, направленных на организацию и функционирование комплексной системы управления водными ресурсами Магаданской области. В частности, нарушения обнаружили при проведении работ на дамбах в Сусуманском, Ольском, Тенькинском, Среднеканском городских округах и в Магадане.
Доследственные проверки продолжаются. В их ходе следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц, подписывавших акты приемки работ, которые, по мнению Счетной палаты РФ, не выполнили, либо выполнили не в полном объеме.