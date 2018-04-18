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Добычу вора из Ленского района оценит минкульт по СЗФО
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Добычу вора из Ленского района оценит минкульт по СЗФО 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Конфискованные иконы из Архангельской области оценят в минкульте по СЗФО. Изображения служили доказательствами по делу северянина, промышлявший кражами в деревнях Ленского района. Среди его многочисленной «добычи» были и семь старых икон, в том числе и икона «Богородица всем скорбящим радость», три киота, оклад от иконы.
— Криминальные «гастроли» гражданина Л. по отдалённым уголкам области были пресечены сотрудниками полиции, преступника осудили. Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет, со штрафом в размере шесть тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — пояснили в пресс-службе региональных судебных приставов.
Решил суд и судьбу конфискованных у осужденного вещественных доказательств: часть из них была возвращена потерпевшим, а иконы, киоты и оклад переданы государству.
Сейчас эксперты оценят историческую и художественную ценность и определят дальнейшую судьбу икон.
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