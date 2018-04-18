Хулиганство и сговор? По делу об избиении DJ Smash изменили статью обвиняемому экс-депутату Телепневу

Адвокат DJ Smash , избитого в пермском клубе в ночь с 9 на 10 февраля, сообщил 59.ru, что следствие переквалифицировало дело, возбужденное на Александра Телепнева . Теперь экс-депутата заксобрания Прикамья обвиняют не просто в причинении вреда средней тяжести, а в преступлении, совершенном по предварительному сговору из хулиганских побуждений.

— Изначально дело на Александра Телепнева было возбуждено по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека». Впоследствии дело переквалицифировали на пункты «г» и «д» части 1 статьи 112. Сейчас полиция расследует преступление, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений. Статья не исключает предварительный сговор, — рассказал 59.ru адвокат Андрея Ширмана Евгений Васев

По словам адвоката, он не ходатайствовал о смене статьи, но поднимал этот вопрос во время следственных мероприятий.

— Я изначально говорил, что преступление может иметь эти квалифицирующие признаки, но официального ходатайства не подавал. Когда следствие собрало достаточно оснований для переквалификации дела, оно это сделало, — объяснил Евгений Васев. — Мы удовлетворены действиями следствия и считаем, что к делу относятся объективно. На мой взгляд, после переквалификации перспективы Александра Телепнева получить реальный срок стали еще более четкими.

Обвиняемый в избиении DJ Smash Александр Телепнев не согласен с мнением Евгения Васева.

— Я могу понять, почему в деле появился термин «группа лиц». Это логично, ведь обвиняемых двое. Но о каких хулиганских побуждениях идет речь, мне не ясно, — прокомментировал Александр Телепнев. — Мы с Сергеем Ванкевичем не избивали Андрея Ширмана ни из хулиганских, ни из каких других побуждений.

Получить информацию о том, как переквалификация статьи дела скажется на втором обвиняемом в избиении Сергее Ванкевиче, пока не удалось.