Без срока давности. Как поймали волгоградца, убившего мужчину 32 года назад

Недавно волгоградскими следователями был установлен своеобразный рекорд в раскрытии преступлений, совершённых много лет назад. В Ижевске был задержан обвиняемый в трёх жестоких убийствах, который скрывался от правосудия 32 года.

И захотелось им жениться

В апреле 1985 года Камышин потрясла серия зверских преступлений. В один день были жестоко убиты трое мужчин, при этом у одного из них был угнан мотоцикл. Ещё один мужчина, подвергшийся разбойному нападению, чудом выжил. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям «убийство», «разбой», «угон».

По горячим следам были установлены подозреваемые в серии тяжких преступлений. Ими оказались четверо братьев. По данным следствия, в тот роковой день они оказались вместе, чтобы проводить в последний путь родственницу. За поминальным столом они выпили. В какой-то момент один из братьев вспомнил, что ему долго не возвращают долг. Родственники вызвались помочь вернуть брату «кровно заработанные». Разгорячённые спиртным мужчины жестоко избили должника, перевернули весь дом, но нашли лишь три с половиной рубля, к этой небольшой сумме в качестве трофея прихватили ещё и свитер хозяина дома.

Но, как следует из материалов дела, на этом они не угомонились. Им внезапно захотелось жениться. Они отправились свататься в один из населённых пунктов Камышинского района, где якобы проживали подходящие невесты. При этом на знакомство с девушками братья отправились, видимо, на всякий случай, вооружившись огнестрельным оружием. Но до невест путь был неблизкий, а пешком идти не хотелось. На территории садоводческого общества пьяной компании сделал замечание сторож. Это стоило ему жизни. Взбесившиеся мужчины насмерть забили сторожа, а тело спрятали в подвале одного из дачных домиков. Следующей жертвой стал дачник, который отказался подвезти на своём мотоцикле пьяных мужчин. Они и его забили до смерти, тело спрятали и на мотоцикле отправились к невестам. Но проехали недолго, закончился бензин. Вынужденная остановка четырёх преступников у песчаного карьера стоила жизни сторожу. Потерпевший скончался от ножевого ранения в грудь.

Присвоил имя брата

В далёком 1985 году по горячим следам удалось задержать троих братьев. Четвёртый родственник-сообщник от органов следствия скрылся и был объявлен во всесоюзный розыск. Поиски обвиняемого не прекращались на протяжении 32 лет.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение разыскиваемого. В конце марта обвиняемый был задержан в Ижевске.

В ходе допроса злоумышленник рассказал, что все эти годы скитался по стране, менял места жительства, старался устраиваться на работу вахтовым методом. Жил под именем давно умершего троюродного брата. По его свидетельству о рождении злоумышленник оформил себе паспорт. За эти годы он даже успел три года отбыть в местах лишения свободы за кражу, совершённую в Кировской области

Камышинский беглец — не единственный злоумышленник, который после долгих лет окажется на скамье подсудимых. Так, например, в этом году в Подмосковье был задержан ещё один обвиняемый, надругавшийся над несовершеннолетним мальчиком 11 лет назад.

«Работа по раскрытию преступлений прошлых лет не прекращается до тех пор, пока обвиняемые не будут задержаны, — говорит старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Волгоградской области Николай Перегудов. — Это направление в деятельности Следственного управления является одним из приоритетных. Создана и эффективно работает региональная межведомственная аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет, силами которой обеспечено непрерывное, систематическое и совместное с иными ведомствами изучение следственных материалов и дел оперативного учёта. В первую очередь изучаются нераскрытые преступления, связанные с убийствами, причинением тяжкого вреда здоровью, насильственные действия сексуального характера».

В 2013 году в России приступили к созданию базы данных ДНК по преступлениям, которые так и не были раскрыты. И эта база данных постоянно пополняется биологическим следами, оставленными преступниками на местах происшествий, а также образцами ДНК граждан, отбывающих наказание, и освободившихся из мест лишения свободы. Собранная за пять лет база данных сегодня позволяет раскрывать преступления, изобличать злоумышленников и предъявлять неоспоримые доказательства их вины.