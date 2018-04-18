Зам. начальника тыла УМВД по Камчатскому краю подозревают в мошенничестве в сфере страхования

Заместителя начальника тыла УМВД России по Камчатскому краю подозревают в мошенничестве в сфере страхования, так как упав со снегохода на отдыхе, он скрыл факт нахождения в состоянии опьянения в момент получения травмы и незаконно получил страховую выплату в сумме 230 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте следкома по региону.

Следственный отдел по городу Петропавловск-Камчатский Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело на заместителя начальника тыла УМВД России по Камчатскому краю. Его подозревают в совершении преступления по статье «мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путём обмана относительно наступления страхового случая» (ч. 1 ст. 159.5 УК РФ).

По данным следствия, в апреле 2015 года подозреваемый, работая в должности заместителя начальника тыла УМВД России по Камчатскому краю, во время отдыха на природе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением снегоходом и получил телесные повреждения, которые военно-врачебная комиссия отнесла к тяжкому увечью. При этом пострадавший знал о том, что он, как лицо из руководящего состава ОВД России, имеет обязательную страховку, но, в случае получения тяжёлого увечья в состоянии алкогольного опьянения, страховые выплаты ему не положены. Однако, для получения страховой суммы, подозреваемый представил в УМВД России по Камчатскому краю документы, содержащие ложные сведения об обстоятельствах получения им травмы и не сообщил о нахождении во время несчастного случая в состоянии алкогольного опьянения. На основании представленных документов ему незаконно перечислена страховая сумма в размере более 230 тысяч рублей, которой он распорядился по своему желанию.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.