Обвиняемый в нападении на журналистку Т. Фельгенгауэр заявил в суде, что не хотел ее убивать 

Пресненский суд столицы начал рассмотрение по существу уголовного дела о нападении на радиоведущую «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, в котором обвиняется гражданин РФ и Израиля Борис Гриц. Как передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда, подсудимый частично признал свою вину и заявил, что не хотел убивать журналистку.
«Признаю вину частично, умысла на убийство Татьяны Шадриной (Фельгенгауэр) у меня не было», — сказал он.
Потерпевшая в суд в среду не явилась, тем не менее суд приступил к допросу коллег ведущей и других свидетелей.
По итогам экспертизы, проведенной во время следствия, Б. Гриц признан невменяемым. Медики диагностировали у него параноидную шизофрению. СК просит отправить подсудимого на принудительное лечение.
В октябре 2017 г. Б. Гриц проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на ул. Новый Арбат и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого он поднялся на лифте наверх, подошел к ведущей Т. Фельгенгауэр и ударил ее ножом в шею. Журналистку госпитализировали в НИИ им. Н. Склифосовского, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
На допросе обвиняемый, имеющий гражданства России и Израиля, рассказал, что у него была длительная телепатическая связь с Т. Фельгенгауэр из-за чего у него развилась личная неприязнь к радиоведущей. Претензий к профессиональной деятельности Т. Фельгенгауэр задержанный в ходе допроса не высказывал.