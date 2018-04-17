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Юрист: угрозы фанатов Григоряну — это уголовная статья
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Юрист: угрозы фанатов Григоряну — это уголовная статья 

Чемпионат.com 1 час назад
Учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян прокомментировал ситуацию с угрозами болельщиков в адрес главного тренера «Луча-Энергии» Александра Григоряна.
“Григоряну нужно обратиться в полицию с соответствующим заявлением об угрозах. Необходимо предоставить все номера телефонов для того, чтобы полиция приняла меры. Это уголовная статья. Наказание зависит от характера угрозы.
Обычно, полиция в таких случаях отказывает: «пока тебя не убьют, мы ничего сделать не сможем». Но, как минимум, полиция может провести разъяснительную беседу с владельцами телефонов”, — сказал Лалаян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
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