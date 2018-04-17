Юрист: угрозы фанатов Григоряну — это уголовная статья

“Григоряну нужно обратиться в полицию с соответствующим заявлением об угрозах. Необходимо предоставить все номера телефонов для того, чтобы полиция приняла меры. Это уголовная статья. Наказание зависит от характера угрозы.