Учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян прокомментировал ситуацию с угрозами болельщиков в адрес главного тренера «Луча-Энергии» Александра Григоряна.
“Григоряну нужно обратиться в полицию с соответствующим заявлением об угрозах. Необходимо предоставить все номера телефонов для того, чтобы полиция приняла меры. Это уголовная статья. Наказание зависит от характера угрозы.
Обычно, полиция в таких случаях отказывает: «пока тебя не убьют, мы ничего сделать не сможем». Но, как минимум, полиция может провести разъяснительную беседу с владельцами телефонов”, — сказал Лалаян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.