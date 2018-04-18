Два подполковника МВД попались на взятке в $100 000 

В Татарстане арестованы два подполковника республиканского МВД, подозреваемых в попытке через следователей ГСУ освободить от уголовной ответственности группу фигурантов уголовного дела. Начальнику отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ 39-летний Роману Пахомову и замначальника отдела подразделения по борьбе с оргпреступностью (ПБОП) МВД по РТ 37-летнему Евгению Рафикову инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, в сентябре 2017 года начальник отдела УУР Пахомов предложил подозреваемому в незаконной банковской деятельности за 7 млн руб. решить вопрос о непривлечении его и трех сообщников к уголовной ответственности. Деньги, по словам подполковника, предназначались следователям ГСУ МВД по РТ, в производстве которых находится уголовное дело, и сотрудникам ПБОП, осуществляющим оперативное сопровождение. Однако фигурант обратился в республиканское УФСБ, и 5 апреля Пахомова задержали после получения $100 000. 9 апреля Советский районный суд Казани поместили его под домашний арест, хотя представители СКР и прокуратуры настаивали на заключении под стражу.
16 апреля сотрудниками УФСБ был задержан подполковник Рафиков. Следствие полагает, что замначальника отдела ПБОП находился в сговоре с Пахомовым и не исключает, что к получению взятки причастен еще ряд должностных лиц республиканского МВД. Сообщается, что оба подполковника уже уволены из правоохранительных органов. Рафиков заявил о своей невиновности. Советский суд Казани 17 апреля отправил полицейского в СИЗО.