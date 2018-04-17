В Перми возглавлявший ГУ ФСИН генерал, бравший взятки турпутевками и серебряными монетами, получил 12 лет строгого режима

Ленинский районный суд Перми вынес приговор бывшему руководителю ГУ ФСИН генералу Александру Соколову , который признан виновным в мздоимстве. Причем взятки чиновник получал не только в виде наличных денег, но и в более «изысканной» форме — в виде туристических сертификатов и коллекционных монет из драгоценного металла.

Соколову суммарно назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгогого режима, сообщает

официальный сайт

краевого управления СК РФ . Причем в этот срок вошли два года из пяти, которые ему определил еще 8 июля 2016 года Дорогомиловский районный суд Москвы . Он признал высокопоставленного чиновника виновным в мошенничестве.

В соответствии с последним приговором Александр Соколов лишен права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года. Он выплатит штраф в 3,3 млн рублей и лишен специального звания генерал-лейтенант внутренней службы.

Бывший подчиненный Соколова отделался штрафом в 2,8 млн рублей, передает

"Интерфакс" . Его также лишили звания полковника внутренней службы.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2012-2013 годах начальник регионального ГУ ФСИН получил от бизнесмена в качестве взятки три сертификата на приобретение туристических путевок общей стоимостью 400 тысяч рублей, а также две серебряные коллекционные монеты весом 1 и 3 кг стоимостью 81 тысяча и 180 тысяч рублей соответственно. Таким образом, общая сумма взятки составила 661 тыс. рублей.

"Взятка была получена за помощь в обеспечении своевременного направления ГУ ФСИН России по Пермскому краю писем-заявок на поставки продуктов производимых цехом, принадлежащим бизнесмену", — сообщает официальный сайт краевого управления СК РФ.

Также чиновник получил мзду «за способствование заключению договоров на поставку различной продукции между краевыми учреждениями уголовно-исполнительной системы и фирмами, подконтрольными предпринимателю, и оплате поставляемого в вышеуказанный цех сырья и расходных материалов».

Кроме того, в 2012 году Соколов получил от замглавы администрации сельского поселения через начальника ФКУ ИК-29 ГУ ФСИН России по Пермскому краю взятку в виде земельного участка площадью 0,5 га «за общее покровительство и попустительство по службе в отношении своего подчиненного, выступившего посредником при передаче и получении взятки».

Чтобы скрыть факт коррупции, в январе 2013 года земельный участок по фиктивному договору дарения был зарегистрирован на близкого родственника Соколова. Рыночная стоимость земельного участка составила более 1,2 млн рублей, что является особо крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела на земельный участок был наложен арест, а две коллекционные монеты, полученные в качестве взятки, изъяты в ходе проведения обыска в квартире обвиняемого. Также было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму более 4,5 миллиона рублей.

"Уголовное преследование в отношении взяткодателей, передавших взятки, прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступления и расследованию уголовного дела", — отметили в СК РФ.

А генералу Соколову инкриминировали п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 ("Получение должностным лицом взяток лично и через посредника в крупном и особо крупном размерах") УК РФ

Второй соучастник, бывший начальник ФКУ ИК-29, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ. В расследовании дела принимали участие сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю, УФСБ и ГУ ФСИН.

Добавим, два года назад генерал Соколов предстал перед столичным судом вместе со своим заместителем Олегом Бабенко и коммерсантом Владимиром Моховым . По версии следователей, злоумышленники похитили 300 тысяч долларов у московского бизнесмена Юрия Пескова, пишет

"Коммерсант". За эти деньги они обещали обеспечить защиту предпринимателя от его бывшего компаньона, отбывающего наказание в Пермском крае, а также сфабриковать еще одно уголовное дело, чтобы на еще больший срок «упечь в тюрьму» бывшего бизнес-партнера.