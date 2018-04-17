Трое жителей Вологды осуждены за обналичивание 600 млн рублей через подставные фирмы

"Приговором Волжского городского суда Волгоградской области трое местных жителей — Михаил Плужников Андрей Степаненко и Иван Мокшин признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, а также в незаконном образовании юридического лица", — говорится в сообщении.

Суд приговорил Плужникова к семи годам колонии с штрафом в размере 800 тыс. рублей, Степаненко — к пяти годам колонии со штрафом на 500 тыс. рублей, Мокшина — к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Судом установлено, что с марта 2009 года по декабрь 2015 обвиняемые в составе организационной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность, предлагая коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на их счетах деньги через фиктивные компании.

Злоумышленники через семь подставных фирм обналичили порядка 600 млн рублей, получив в результате доход на 5,9 млн рублей.