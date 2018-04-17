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Трое жителей Вологды осуждены за обналичивание 600 млн рублей через подставные фирмы
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Трое жителей Вологды осуждены за обналичивание 600 млн рублей через подставные фирмы 

ТАСС 2 часа назад
ВОЛОГДА, 17 апреля. /ТАСС/. Волжский городской суд Волгоградской области приговорил трех жителей Вологды к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет с отбыванием в колонии общего режима за незаконную банковскую деятельность, в рамках которой обвиняемые в 2009-2015 гг. обналичили через подставные фирмы около 600 млн рублей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
"Приговором Волжского городского суда Волгоградской области трое местных жителей — Михаил Плужников, Андрей Степаненко и Иван Мокшин признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, а также в незаконном образовании юридического лица", — говорится в сообщении.
Суд приговорил Плужникова к семи годам колонии с штрафом в размере 800 тыс. рублей, Степаненко — к пяти годам колонии со штрафом на 500 тыс. рублей, Мокшина — к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей.
Судом установлено, что с марта 2009 года по декабрь 2015 обвиняемые в составе организационной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность, предлагая коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на их счетах деньги через фиктивные компании.
Злоумышленники через семь подставных фирм обналичили порядка 600 млн рублей, получив в результате доход на 5,9 млн рублей.
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