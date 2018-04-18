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В Самаре пресечены планы экстремистов по срыву матчей чемпионата мира
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В Самаре пресечены планы экстремистов по срыву матчей чемпионата мира 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Правоохранительные органы пресекли планы экстремистов по срыву матчей чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в Самаре, сообщает ТАСС.
"В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в городе Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков — участников объединения «ТОЙС», — говорится в тексте доклада.
В Самаре состоятся четыре встречи группового этапа чемпионата мира, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.
Ранее директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин заявил о том, что во время чемпионата мира — 2018 при входе на стадион будет организована трехступенчатая система досмотра.
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