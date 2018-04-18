«Ни денег, ни следов». Как защита боролась за полицейского, осуждённого под Воронежем на 11 лет

Владимира Зубарева отправили в колонию строгого режима за продажу героина. Воронежский облсуд во вторник, 17 апреля, оставил в силе беспрецедентное наказание для экс-полицейского Владимира Зубарева. Приговор бывшего начальника уголовного розыска Панинского района, получившего 11 лет строгого режима, обжаловал осуждённый и его защита. Адвокат Геннадий Камихин представил доказательства невиновности Зубарева, указал суду на нарушения при сборе доказательств. Его оппонент, гособвинитель Лариса Малесикова, назвала состоявшийся приговор законным и обоснованным, попросив оставить его без изменения. В итоге суд встал на сторону обвинения и утвердил суровый приговор. За что осудили полицейского Экс-начальник районного угрозыска Владимир Зубарев находится под стражей полтора года, с октября 2016 года. В апелляции он участвовал через видеоконференцсвязь из СИЗО. Поддержать бывшего полицейского пришли супруга, родственники, друзья. Председательствующая в коллегии из трёх судей Ирина Ливинцова коротко зачитала суть приговора и озвучила доводы жалобы защитника. Бывшего полицейского осудили за два эпизода сбыта наркотиков. Как установил суд, в начале октября 2016 года у Владимира Зубарева возник умысел продавать наркотики. Начальник угрозыска встретился со своим знакомым и предложил ему купить героин. До работе в полиции Зубарев служил конвоиром в колонии, где сидел этот мужчина, и потому знал, что тот употребляет наркотики. Разговор проходил в автомобиле Mazda, где речь шла о продаже героина за 5 тыс. рублей. После этого Зубарев и «клиент», который работал в рамках контрольной закупки ФСБ , созванивались с 11 по 18 октября. При общении они называли наркотики «бухло», «яблоки», «ящики».

Согласно обвинению, 19 октября 2016 года Владимир Зубарев, встретившись с «клиентом» неподалёку от автозаправки в Панино, продал ему 5,6 г героина за 5 тыс. рублей. Второй эпизод сотрудники ФСБ зафиксировали в Воронеже у торгового центре «Левый берег» 28 октября 2016 года. В припаркованном автомобиле полицейский, как считает суд, продал 1,45 г героина за 2,4 тыс. рублей. После этого Зубарева скрылся, за ним была погоня, силовикам пришлось стрелять по автомобилю полицейского. Как защищались экс-полицейский и его адвокат Владимир Зубарев с самого начала отказался признать вину в особо тяжком преступлении, и все полтора года настаивал на том, что его подставили ради повышения статистики. Адвокат Геннадий Камихин указал облсуду на многочисленные нарушения, допущенные во время предварительного и судебного следствия. По версии защиты, не раз судимый мужчина оговорил Зубарева «в личных корыстных интересах». Экс-полицейский не отрицает, что встречался с этим человеком, и он просил помочь устроиться на работу после выхода на свободу, также просил Зубарева сделать передачу приятелю в колонию посёлка Перелёшино. Поэтому в разговорах и шла речь о яблоках, которые Зубарев предложил продавать для заработка. — Всё дело строится на показаниях человека, который неоднократно судим, озлоблен на всех. Его показания непоследовательные и неправдивые. Он любого из нас может оговорить. Непонятно, зачем он оговаривает Зубарева, — обратился к суду адвокат. Геннадий Камихин доказывал суду, что Зубарев встречался со своим знакомым 15 октября, а вовсе не 19 октября. В подтверждение своих слов, он принёс карту Панино, чтобы показать, что ведущие наблюдения оперативники не могли видеть Зубарева в автомобиле. К слову, погоню, случившуюся 28 октября 2016 года, Камихин объяснил отсутствием формы у тех, кто задерживал Зубарева.

Защитник обратил внимание суда на то, что исследования наркотиков при ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий) и по уголовному делу проводила одна и та же эксперт, что является нарушением. Ведь она была уже заинтересованным лицом. Отдельно Зубарев и его адвокат отметили то, что пакет якобы с наркотиками сначала был чёрным, потом синим, а после в суде речь шла о героине в упаковке от киндер-сюрприза. — Все доказательства получены только во время оперативно-розыскных мероприятий. Доказательств, полученных уголовно-процессуальным путём нет. Нет никаких следов, отпечатков, денег, наркотиков, — отметил Владимир Зубарев. — Считаю, что всё это для увеличения объёма преступлений и повышения показателей. Его адвокат подчеркнул, что у обвиняемого не нашли ни денег, который он вроде как дважды получил от знакомого, ни отпечатков пальцев или следов ДНК на упаковках с наркотиками. Не оказалось следов порошка и на смывов с рук Зубарева. — Если он Зубареву передал деньги, куда они делись? После задержания их не нашли, в окно Зубарев их не выбрасывал, спрятать было негде. Получается, либо денег не было денег, либо «агент» их присвоил и в первый раз, и во второй, — предположил Геннадий Камихин. В своей жалобе защита попросила вернуть дело Владимиру Зубареву прокурору. В конце выступления Камихин попросил суд отменить приговор и прекратить уголовное преследование в связи с отсутствием в действиях Зубарева состава преступления. Что возразило гособвинение Во время рассмотрения апелляционной жалобы прокурор Лариса Малесикова огласила данные из приговора, чтобы «исправить шероховатости» в протоколе суда первой инстанции. Она отметила, что не видит оснований сомневаться в специализации эксперта, которая исследовала наркотическое средства. Ведь эксперта предупреждали об уголовной ответственности за лжесвидетельство.