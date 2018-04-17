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Две россиянки получили пожизненный срок в Ираке
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Двух россиянок в Ираке приговорили к пожизненному заключению за участие в ИГ 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Wikimedia
Двух россиянок в Ираке приговорили к пожизненному заключению за участие в террористической группировке "Исламское государство", сообщает телеканал Al-Sumaria.
Сообщается, что Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни и пожизненному заключению семерых женщин, имеющих иностранное гражданство.
Суд приговорил к пожизненному заключению одну француженку. Три женщины из Азербайджана и одна из Киргизии приговорены к смертной казни.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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