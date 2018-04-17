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Адвокат: Пресс-секретарь Роскомнадзора В. Ампелонский не уволен с должности, но зарплату не получает
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Адвокат: Пресс-секретарь Роскомнадзора В. Ампелонский не уволен с должности, но зарплату не получает 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Обвиняемый в мошенничестве пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не отстранен от должности, но зарплату не получает. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» его адвокат Сергей Седаков.
«В. Ампелонский не уволен с должности пресс-секретаря Роскомнадзора, но зарплату не получает», — сказал адвокат.
По его словам, В. Ампелонский не признан судом виновным и оснований для его увольнения нет.
По решению суда В. Ампелонский, начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков находятся под домашний арестом до 7 мая, а генеральный директор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева — под подпиской о невыезде.
Фигурантам инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Уголовное дело расследует Следственный комитет (СК) РФ. Оно было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Незаконная зарплатная схема действовала с 2012 г. по февраль 2017 г. За этот период было похищено более 20 млн руб.
По версии следствия, В. Ампелонский пользовался банковской картой, на которую переводились деньги для реализации «черной схемы». Эта карта была оформлена на подставное лицо, при этом ее не нашли при обысках.
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