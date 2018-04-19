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Россиянки варили мыло ради «Исламского государства» 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: РАПСИ
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал двух женщин, обвиняемых в содействии террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом в четверг, 19 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
По ее словам, мера пресечения избрана в отношении Полины Леонтьевны Атемаскиной и Эльвиры Руслановны Караевой на два месяца с момента их экстрадиции в Россию либо задержания на территории страны. Они объявлены в международный розыск.
Обеим женщинам предъявлены обвинения по статьям 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и 205.4 («Участие в террористическом сообществе»).
Атемаскина и Караева входили в преступную группировку, возглавляемую бывшей студенткой Астраханской медицинской академии Дарьей Ицанковой. Она была заочно арестована Лефортовским судом столицы по обвинению в терроризме 17 апреля.
По данным ФСБ, Ицанкова организовала на одном из мусульманских сайтов сбор средств для «нуждающейся исламской молодежи», пишет «Российская газета». На ее призыв откликнулись четыре уроженки Дагестана: Атемаскина и Караева, а также Елена Аршаханова и Саида Халикова. По версии следствия, женщины перечислили в фонд, принадлежащий ИГ, 43,5 тысячи рублей, вырученных от продажи на базаре самодельного мыла.
Аршаханова и Халикова признали вину, раскаялись и заключили сделку со следствием. Защита девушек в ходе судебного процесса утверждала, что они не знали о том, что фонд контролируется из Сирии, а деньги идут не на благотворительные цели. Тем не менее, суд приговорил Аршаханову к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы, а Халикову — к 5,5 годам колонии.
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