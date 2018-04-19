Россиянки варили мыло ради «Исламского государства»

По ее словам, мера пресечения избрана в отношении Полины Леонтьевны Атемаскиной и Эльвиры Руслановны Караевой на два месяца с момента их экстрадиции в Россию либо задержания на территории страны. Они объявлены в международный розыск.

Обеим женщинам предъявлены обвинения по статьям 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и 205.4 («Участие в террористическом сообществе»).

Атемаскина и Караева входили в преступную группировку, возглавляемую бывшей студенткой Астраханской медицинской академии Дарьей Ицанковой. Она была заочно арестована Лефортовским судом столицы по обвинению в терроризме 17 апреля.

По данным ФСБ, Ицанкова организовала на одном из мусульманских сайтов сбор средств для «нуждающейся исламской молодежи», пишет « Российская газета ». На ее призыв откликнулись четыре уроженки Дагестана : Атемаскина и Караева, а также Елена Аршаханова и Саида Халикова. По версии следствия, женщины перечислили в фонд, принадлежащий ИГ, 43,5 тысячи рублей, вырученных от продажи на базаре самодельного мыла.