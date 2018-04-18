СК просит арестовать обвиняемого в покушении на изнасилование женщины в Москве

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

«Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала Иванова.

По версии следствия, 13 апреля 2018 года обвиняемый, находясь в подъезде дома по улице Бакинской в городе Москве, применяя физическое насилие к ранее незнакомой 33-летней женщине, попытался совершить в отношении последней изнасилование. В виду активного сопротивления потерпевшей мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца и скрылся с места происшествия.

Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска нападавший был установлен и задержан. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.