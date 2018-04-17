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Правоохранителями в Московской области задержан лидер этнической группы, подозреваемый в мошенничестве
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Правоохранителями в Московской области задержан лидер этнической группы, подозреваемый в мошенничестве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с оперативниками МВД и ФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержан лидер этнической группы, подозреваемый в мошенничестве.
Установлено, что в период с 2014 по 2016 год участники этнической группы, представляясь руководителями одной из оптовых баз, расположенных в г.о. Домодедово, предлагали предпринимателям приобрести торговые площади на территории объекта. Злоумышленники получали от коммерсантов денежные средства, после чего скрывались и похищали деньги, не выполнив свои обязательства.
Полицейскими установлено, что подозреваемые причастны к двум эпизодам противоправной деятельности на территории г.о. Домодедово. Общий материальный ущерб составил около 50 миллионов рублей.
По данным фактам Следственным управлением УМВД России по г.о. Домодедово возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий лидер этнической группы был установлен и задержан по месту проживания в Москве. Им оказался безработный 52-летний уроженец одной из стран Закавказья. При проведении обыска в его квартире полицейскими обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Проводятся дальнейшие мероприятия по розыску и задержанию остальных участников этнической группы, а также на установление других эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.
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