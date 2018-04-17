Коллегия судей отказалась выпускать полковника Захарченко из СИЗО

"Постановление изменить, уточнить, что срок ареста продлен до 9 июня, в остальном постановления оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — говорится в решении коллегии.

Отдельно экс-полицейский пожаловался, что в квартире, где живет его 10-летняя дочь, три раза проводили обыск, тем самым, по мнению Захарченко, следователи пытаются давить на него с целью получить показания на других лиц. «Изъяли телефон девочки, компьютер, на котором она делает уроки, и до сих пор не отдают обратно. Что 10-летний ребенок может, кому он может звонить», — пожаловался обвиняемый.

Продление ареста полковника Захарченко проходило в закрытом режиме, поэтому обоснование необходимости такого решения неизвестно. Расследование по трем эпизодам преступлений полковника завершено. В настоящее время экс-полицейский и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела, состоящего из 33 томов.

Захарченко обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.

Одна из взяток — 800 тысяч долларов, которые, по версии следствия, через посредников владелец сети элитных ресторанов «Ля Маре» Меди Дусс передал полковнику за покровительство. По данному эпизоду свидетелем проходит генерал Алексей Лаушкин . Как следует из показаний последнего, с которыми ознакомилось РИА Новости, он получил деньги от ресторатора и передал их полковнику ФСБ Дмитрию Сенину . Последний заочно обвиняется в посредничестве и самовольном оставлении места службы — он объявлен в розыск.

Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане «Ля Маре» со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.

Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил также он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.