7 лет вынесли приговор по делу о жестоком избиении в центре города

На расследование этого казалось бы рядового дела у самарских правоохранителей ушло 7 лет.

Как было установлено в суде, 14 ноября 2010 г. молодые на тот момент люди отмечали день рождения. У станции метро «Московская» нетрезвая компания накинулась на незнакомого им мужчину — Олега М., и стала избивать «из хулиганских побуждений», а один из них забрал у жертвы часы стоимостью $17 тысяч. Нападавших не смутило, что мужчина находился с женщиной — коллегой по работе, которая также получила травмы и лишилась телефона.

Уже поваленного на землю Олега М., которого начали бить по голове ногами, и его спутницу спас случай — проезжавший мимо наряд вневедомственной охраны. Вместе с подъехавшими на подмогу сотрудниками дорожно-патрульной службы ОВОшникам удалось задержать нападавших. Их доставили в отделение полиции, а затем возбудили уголовное дело. Но затем расследование сошло на нет.

Из показаний пострадавшего следует, что весной 2011 г. он общался со следователем Оксаной Удаловой, которая говорила, что дело расследуется, но затем она перестала отвечать на звонки и уклонялась от встречи. В феврале 2012 г. дело было закрыто по причине неустановления виновных лиц, о чем пострадавших не уведомили.

Санкт-Петербурге. Также Олег М. сообщил суду, что после произошедшего у него диагностировали болезнь Меньера, которая сопровождается частичной потерей слуха, головными болями, головокружениями. Он вынужден регулярно проходить обследования и лечение в Самаре

Добиться возобновления расследования и передачи его в Следственный комитет удалось вошедшему в дело в конце 2012 г. адвокату Андрею Кожемякину . Он обнаружил в деле сомнительные протоколы следственных действий, где потерпевший якобы указывал, что никакого вреда ему причинено не было.

При проведении проверки по заявлению Кожемякина были установлены факты фальсификации подписи потерпевшего в протоколе его допроса, протоколах очных ставок, проведенных между ним и подсудимыми. Также экспертиза установила, что в протоколе допроса потерпевшего фраза «мною прочитано, записано верно, замечаний не имею» выполнена рукой Удаловой. Подделывала ли она и сами подписи экспертиза не устанавливала из-за сложности исследования. В результате все эти документы были признаны недопустимыми доказательствами.

В 2015 году дело наконец попало в суд, после чего его еще трижды возвращали в прокуратуру для устранения нарушений. Но на этом странности не закончились.

"В октябре 2017 г. нам пришла СМС от гособвинителя Марины Денисовой с текстом: «Нужно по Гераськиным кое-что дополнительно». Недвусмысленность текста дала нам основания для заключения о необъективности сотрудников прокуратуры, представляющих гособвинение. По этому факту мы направили жалобы в областной суд и региональную прокуратуру. Видимо, именно эти наши действия позволили довести дело до приговора", — рассказал Олег М.

В итоге дело все-таки дошло до логического конца — Андрей Гераськин был признан виновным в грабеже и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Остальные подсудимые получили по 200 часов исправительных работ за нанесение легкого вреда здоровью, и в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности от наказания освобождены. При этом в приговоре зафиксированы факты фальсификации подписи пострадавшего и вывод суда о недобросовестности предварительного следствия, «игнорировавшего законные права потерпевших».

"Нам важен сам факт вынесения обвинительного приговора, который восстановил нарушенные права моего подзащитного и социальную справедливость. Ведь обвиняемые очевидно считали, что они имели право на такое асоциальное поведение, и вели себя как обладатели некой индульгенции, — делится мнением адвокат Андрей Кожемякин. — Также мы намерены добиваться наказания следователя Удаловой, которая, как отметил суд, недобросовестно вела расследование и допустила фальсификации доказательств".