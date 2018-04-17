Адвокат отправил на скамью подсудимых двух оперативников угрозыска 

В Омской области перед судом предстанут два сотрудника полиции, чью аферу в отношении фигуранта уголовного удалось разоблачить его защитнику. Бывшие оперуполномоченные Управления уголовного розыска регионального УМВД 29-летний Евгений Озеров и 34-летний Александр Тищенко обвиняются по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, осенью 2016 года сотрудники угрозыска предложили одному из обвиняемых в вымогательстве за 1,5 млн руб. избежать уголовной ответственности. Мужчина содержался под стражей, и оперативники убедили его, что сначала обеспечат домашний арест, а потом разберутся и с уголовным делом. В действительности, как полагают следователи, фигуранта намеренно ввели в заблуждение. Деньги он должен был передать через мать, однако о криминальной сделке стало известно адвокату подследственного. Защитник обратился с заявлением в региональное УФСБ. В отношении сотрудников полиции возбудили уголовное дело, по результатам служебной проверки они были уволены из правоохранительных органов. В ходе следствия бывшие оперативники не признали вину.