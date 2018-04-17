Раннее судимый за убийство житель Туапсе изнасиловал свою малолетнюю племянницу

Краснодар . 17 апреля — Новая Кубань. Вечером 9 апреля 30-летний кубанец воспользовался отсутствием дома своей родственницы и напал на её дочь.

Кубанец изнасиловал малолетнюю племянницу и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Когда женщина вернулась домой, она поняла, что с её девочкой произошла трагедия. Мать вызвала Скорую помощь и полицию.

Подозреваемый арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ и п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ.