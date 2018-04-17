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Раннее судимый за убийство житель Туапсе изнасиловал свою малолетнюю племянницу
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Раннее судимый за убийство житель Туапсе изнасиловал свою малолетнюю племянницу 

Новая Кубань 44 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 апреля — Новая Кубань. Вечером 9 апреля 30-летний кубанец воспользовался отсутствием дома своей родственницы и напал на её дочь.
Кубанец изнасиловал малолетнюю племянницу и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Когда женщина вернулась домой, она поняла, что с её девочкой произошла трагедия. Мать вызвала Скорую помощь и полицию.
Подозреваемый арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ и п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ.
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