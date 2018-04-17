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Злоумышленник украл из банковской ячейки столичной пенсионерки 200 тысяч долларов
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Злоумышленник украл из банковской ячейки столичной пенсионерки 200 тысяч долларов 

Вечерняя Москва 1 час назад
На месте происшествия полицейские установили, что ущерб составил 12,286 миллионов рублей.
Злоумышленник выкрал из банковской ячейки пенсионерки 200 тысяч долларов. Кража была совершена в одном из банков, расположенных на Тверской улице в центре столицы.
— Накануне в полицию обратилась женщина 1958 года рождения, которая сообщила о краже в здании по адресу: улица Тверская, дом 8. Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что в период с мая 2017 года по апрель 2018 неизвестный с банковской ячейки финансово-кредитной организации совершил кражу 200 тысяч долларов США, принадлежащую женщине, и скрылся, — сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Москве.
В ведомстве уточнили, что ущерб составил 12,286 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», отмечает ТАСС.
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