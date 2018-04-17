Злоумышленник украл из банковской ячейки столичной пенсионерки 200 тысяч долларов

На месте происшествия полицейские установили, что ущерб составил 12,286 миллионов рублей.

Злоумышленник выкрал из банковской ячейки пенсионерки 200 тысяч долларов. Кража была совершена в одном из банков, расположенных на Тверской улице в центре столицы.

— Накануне в полицию обратилась женщина 1958 года рождения, которая сообщила о краже в здании по адресу: улица Тверская, дом 8. Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что в период с мая 2017 года по апрель 2018 неизвестный с банковской ячейки финансово-кредитной организации совершил кражу 200 тысяч долларов США, принадлежащую женщине, и скрылся, — сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Москве.

В ведомстве уточнили, что ущерб составил 12,286 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», отмечает ТАСС

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