В Омске осужден на семь лет глава компании, похитивший у пайщиков 640 млн рублей

Дмитрий Павленко. ОМСК , 17 апреля. / ТАСС /. Руководитель омской фирмы ООО «Валентайн» и трех жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) Радик Акопян приговорен к семи годам колонии за хищение у 206 пайщиков 640 млн рублей и мошенничество на сумму около 30 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС старший помощник прокурора Омской области

"Центральный районный суд Омска приговорил Радика Акопяна за мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере, и хищение в особо крупных размерах вверенных ему денежных средств, совершенное с использованием своего служебного положения, к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима ", — рассказал Павленко.

По его словам, осужденный в период с 2012 года по 2014 год, являясь руководителем ЖСК «Малиновского-2012», ЖСК «Машиностроительный», ЖСК «Малиновского-3» и генеральным директором ООО «Валентайн», заключил с 206 пайщиками договоры строительства трех многоквартирных жилых домов. Получив от них более 640 млн рублей, Акопян присвоил их и потратил на личные нужды, вложив в предпринимательскую деятельность.

Также мошенник убедил несколько знакомых передать ему денежные средства и имущество на сумму около 30 млн рублей, пообещав вернуть с процентами. Но все деньги и вырученные от продажи имущества средства Акопян также похитил.

Павленко уточнил, что пострадавшие заявляли требования о взыскании денежных средств в рамках уголовного дела, но суд постановил рассмотреть их отдельно в рамках гражданского судопроизводства.