В Пермском крае задержали банду, продававшую наркотики за криптовалюту

«По данным следствия, в октябре 2016 года 24-летний житель Екатеринбурга организовал продажу наркотических средств и психотропных веществ на территории этих четырёх городов посредством интернет-магазина. К преступной деятельности он привлёк жителей Перми и Екатеринбурга в качестве оптовых курьеров и кладовщиков. Мужчины привозили крупные партии товара из Екатеринбурга в Пермь. Здесь наркотики фасовали на мелкие партии, а позже по указанию организатора доставляли их в соседние регионы. Оплата в интернет-магазине производилась посредством криптовалюты», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.

С осени 2016 года по июнь 2017 года оперативники задержали восемь членов преступного сообщества в возрасте от 28 до 31 года. В ходе обысков в Перми и Екатеринбурге следователи изъяли порядка 12 килограммов наркотиков и 140 граммов психотропных веществ.