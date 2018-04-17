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Столичные полицейские задержали мужчину за незаконное хранение гашиша
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Столичные полицейские задержали мужчину за незаконное хранение гашиша 

ИД «Собеседник» 1 час назад
На западе Москвы полицейские задержали мужчину, при котором было обнаружено 300 грамм гашиша.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», задержание произошло в московском районе Солнцево: «Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на улице Наро-Фоминская задержали 26-летнего жителя МО, подозреваемого в незаконном хранении гашиша. При личном досмотре у мужчины обнаружены и изъяты три плитки спрессованного вещества коричневого цвета. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством — гашишем массой около 285 грамм».
Следователи возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В качестве меры пресечения обвиняемому суд выбрал арест.
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