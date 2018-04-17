СК завел дело после взрыва газа в Тюменской области, где пострадали трое

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Следователи завели уголовное дело после взрыва газа в Тюменской области , при котором пострадали три человека, сообщается на сайте СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении. По данным следствия, 16 апреля вечером в доме на Киевской улице города Заводоуковска произошел взрыв газа, в результате чего женщина 1971 года рождения, её сын 1990 года рождения и девочка 2002 года рождения получили множественные термические ожоги. Пострадавшие находятся в больнице.