Ещё
СК завел дело после взрыва газа в Тюменской области, где пострадали трое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК завел дело после взрыва газа в Тюменской области, где пострадали трое 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после взрыва газа в Тюменской области, при котором пострадали три человека, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 16 апреля вечером в доме на Киевской улице города Заводоуковска произошел взрыв газа, в результате чего женщина 1971 года рождения, её сын 1990 года рождения и девочка 2002 года рождения получили множественные термические ожоги. Пострадавшие находятся в больнице.
РИА Новости: последние новости
Суд рассмотрит продление домашнего ареста экс-бухгалтеру Седьмой студии Польша выдала России обвиняемую в мошенничестве лжецелительницу В Магадане мужчина умер в полицейской машине
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»158
Санкции США: Россию погружают в рецессию449
Скончался Андрей Невраев6
Путин придумал способ победить коррупцию1065
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии194
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
08:32
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт
Новости Москвы
01:20
В столице зафиксировано превышение уровня сероводорода
Общество Новости Москвы
02:54
Москвичи смогут пожаловаться на опасные деревья
Новости Москвы
00:42
В Москве откроется самая высокая смотровая площадка
Новости Москвы
06:32
Снигирь и Цыганов спровоцировали слухи о расставании
Шоу-бизнес
01:00
Наталию Орейро срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
03:29
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»
Общество Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение