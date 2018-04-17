Суд арестовал фигуранта дела «приморских партизан»

В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Во вторник, 10 апреля, присяжные в ходе третьего рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» признали его фигурантов виновными. В понедельник стороны начали обсуждение последствий вердикта, и обвинитель заявил ходатайство об аресте Вадима Ковтуна, находящегося под подпиской о невыезде.

"Суд удовлетворил ходатайство и избрал Вадиму Ковтуну меру пресечения в виде заключения под стражу на срок три месяца", — сказал РИА Новости представитель прокуратуры края.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. До этого суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина.