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Суд арестовал фигуранта дела «приморских партизан»
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Суд арестовал фигуранта дела «приморских партизан» 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Приморский краевой суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о заключении под стражу одного из фигурантов дела «приморских партизан» Вадима Ковтуна, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Во вторник, 10 апреля, присяжные в ходе третьего рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» признали его фигурантов виновными. В понедельник стороны начали обсуждение последствий вердикта, и обвинитель заявил ходатайство об аресте Вадима Ковтуна, находящегося под подпиской о невыезде.
"Суд удовлетворил ходатайство и избрал Вадиму Ковтуну меру пресечения в виде заключения под стражу на срок три месяца", — сказал РИА Новости представитель прокуратуры края.
В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ ("никто не обязан свидетельствовать против себя самого").
Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.
В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. До этого суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина.
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