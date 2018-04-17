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В Орле лже-целительница «подлечила» пенсионерку за 154 тысячи
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В Орле лже-целительница «подлечила» пенсионерку за 154 тысячи 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Очередной случай мошенничества был зарегистрирован сотрудниками полиции в областном центре, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
В дежурную часть полиции Советского района обратилась пенсионерка. Женщина рассказала правоохранителям, что днем на улице М. Горького к ней подошла незнакомка и предложила её вылечить. Когда потерпевшая засомневалась, к ней подошла ещё одна женщина и рассказала, что «целительница» якобы помогла вылечить ребенка.
Поверив, пенсионерка принесла из дома 154 тысячи рублей, с которыми незнакомка провела манипуляции. Позже пожилая женщина проверила свёрток, но денег там уже не было и она обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства совершённого преступления.
Сообщение В Орле лже-целительница «подлечила» пенсионерку за 154 тысячи появились сначала на РИА 57.
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