В Орле лже-целительница «подлечила» пенсионерку за 154 тысячи

Очередной случай мошенничества был зарегистрирован сотрудниками полиции в областном центре, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области

В дежурную часть полиции Советского района обратилась пенсионерка. Женщина рассказала правоохранителям, что днем на улице М. Горького к ней подошла незнакомка и предложила её вылечить. Когда потерпевшая засомневалась, к ней подошла ещё одна женщина и рассказала, что «целительница» якобы помогла вылечить ребенка.

Поверив, пенсионерка принесла из дома 154 тысячи рублей, с которыми незнакомка провела манипуляции. Позже пожилая женщина проверила свёрток, но денег там уже не было и она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства совершённого преступления.